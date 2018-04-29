"Барселона" готова обменять Дембеле в "Арсенал"

Каталонская "Барселона" готова расстаться со своим вингером Усманом Дембеле, информирует Daily Star.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" заинтересованы в обмене 20-летнего француза на защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина. Ожидается, что сделать предложение "канонирам" каталонский гранд может уже ближайшим летом.

Напомним, "Барселона" определилась с первым летним трансфером. | soccernews.ru