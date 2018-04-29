"Барселона" готова обменять Дембеле в "Арсенал"

Теги арсенал лондонбарселонаусман дембелеэктор бельерин

"Барселона" готова обменять Дембеле в "Арсенал"Каталонская "Барселона" готова расстаться со своим вингером Усманом Дембеле, информирует Daily Star.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" заинтересованы в обмене 20-летнего француза на защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина. Ожидается, что сделать предложение "канонирам" каталонский гранд может уже ближайшим летом.

Напомним, "Барселона" определилась с первым летним трансфером. | soccernews.ru

комментарии
Ниггер

Вангую Дембеле через год или полгода будет играть как Смолов

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Ниггер

Ну или как Погребняк

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Andranik

Если Барсу не повезло,может кому то повезет,

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АНДРЕЙ

это чудо могло забить в пустые ворота РОМЕ и затащить Барсу в полуфинал но он не попал с той отметки откуда Ибрагимович через себя ножницами забивает )))))

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АНДРЕЙ

осознали что их развели ))))))))))))

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Троглодит

Кому нужно это чудо в перьях? Заплатили за него 105 млн - расхлёбывайте сами.

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