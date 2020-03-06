"Барселона" готова обменять Гризманна и Дембеле на Неймара

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"Барселона" готова обменять Гризманна и Дембеле на Неймара

"Барселона" намерена обменять нападающих Антуана Гризманна и Усмана Дембеле на форварда ПСЖ Неймара, утверждает Ecuagol.

По данным издания, каталонский клуб хочет обменять игроков, которые не впечатляют руководство клуба на бразильца, играющего за парижан.

28-летний Гризманн в 36 матчах забил 14 голов и сделал 4 ассиста. 22-летний Дембеле провел лишь 9 матчей и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в "Барселону".

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