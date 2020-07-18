"Барселона" готова обменять Коутиньо на 21-летнего хавбека "Арсенала"

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"Барселона" готова обменять Коутиньо на 21-летнего хавбека "Арсенала"

"Барселона" предложила "Арсеналу" обмен футболистами.

По сведениям Foot Mercato, в лондонский клуб отправится хавбек Филиппе Коутиньо, а в обратном направлении придет 21-летний полузащитник Маттео Гендузи.

Сам Гендузи еще не принял окончательного решения по своему будущему, в его услугах также заинтересованы другие европейские топ-клубы.

Отметим, что Гендузи не появлялся на поле с середины июня после игры с "Брайтоном", во время которой он оскорблял футболистов соперника и насмехался над их зарплатами.

В этом сезоне на счету Гендузи три голевые передачи в 34 играх. Коутиньо провел за "Баварию" 34 матча, забил 9 голов и отдал 8 ассистов.

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