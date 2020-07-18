"Барселона" готова обменять Коутиньо на 21-летнего хавбека "Арсенала"
"Барселона" предложила "Арсеналу" обмен футболистами.
По сведениям Foot Mercato, в лондонский клуб отправится хавбек Филиппе Коутиньо, а в обратном направлении придет 21-летний полузащитник Маттео Гендузи.
Сам Гендузи еще не принял окончательного решения по своему будущему, в его услугах также заинтересованы другие европейские топ-клубы.
Отметим, что Гендузи не появлялся на поле с середины июня после игры с "Брайтоном", во время которой он оскорблял футболистов соперника и насмехался над их зарплатами.
В этом сезоне на счету Гендузи три голевые передачи в 34 играх. Коутиньо провел за "Баварию" 34 матча, забил 9 голов и отдал 8 ассистов.
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|Челси
|27
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
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|27
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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