"Барселона" готова обменять Коутиньо на 21-летнего хавбека "Арсенала"

"Барселона" предложила "Арсеналу" обмен футболистами.

По сведениям Foot Mercato, в лондонский клуб отправится хавбек Филиппе Коутиньо, а в обратном направлении придет 21-летний полузащитник Маттео Гендузи.

Сам Гендузи еще не принял окончательного решения по своему будущему, в его услугах также заинтересованы другие европейские топ-клубы.

Отметим, что Гендузи не появлялся на поле с середины июня после игры с "Брайтоном", во время которой он оскорблял футболистов соперника и насмехался над их зарплатами.

В этом сезоне на счету Гендузи три голевые передачи в 34 играх. Коутиньо провел за "Баварию" 34 матча, забил 9 голов и отдал 8 ассистов.

Читайте также: "Барселона" предложила Коутиньо двум клубам АПЛ. | http://soccernews.ru