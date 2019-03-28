"Барселона" готова обменять одного из своих игроков на Рэшфорда



"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб готов отдан в обмен на форварда бразильского полузащитника Филиппе Коутинью или его соотечественника нападающего Малкома.

21-летний Рэшфорд является воспитанником "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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