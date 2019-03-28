"Барселона" готова обменять одного из своих игроков на Рэшфорда

1 Теги манчестер юнайтедбарселонафилиппе коутиньомаркус рэшфордтрансферы

"Барселона" готова обменять одного из своих игроков на Рэшфорда
"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб готов отдан в обмен на форварда бразильского полузащитника Филиппе Коутинью или его соотечественника нападающего Малкома.

21-летний Рэшфорд является воспитанником "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: "Барселона" хочет купить Хадсона-Одои. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Утка. Рэшфорд Барсе не подходит по стилю игры. .....Пусь этот лось бегает на других лужайках!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси признан автором трех лучших голов в истории "Барселоны"

Месси признан автором трех лучших голов в истории "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов