"Барселона" готова обменять Онану на трёх своих игроков

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"Барселона" готова обменять Онану на трёх своих игроков

"Барселона" по окончании сезона сделает предложение "Аяксу" об обмене футболистами.

По информации De Telegraaf, "сине-гранатовые" хотят заполучить вратаря Андре Онану и готовы отдать взамен него трёх своих игроков.

Речь идёт о голкипере Нето, а также двух из трёх полузащитниках на выбор - среди кандидатур Карлес Аленья, Рики Пуч и Алекс Кольядо.

У самого Онаны есть желание вновь оказаться на "Камп Ноу", но "Аякс" пока не спешит расставаться со своим первым номером, рассчитывая сохранить его хотя бы на ещё один сезон.

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