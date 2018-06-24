"Барселона" готова обменять Пьянича на двух своих игроков

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"Барселона" готова обменять Пьянича на двух своих игроковКаталонская "Барселона" готова сделать предложение по полузащитнику туринского "Ювентуса" Миралему Пьяничу.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" планируют выложить "старой синьоре" за боснийца 50 миллионов евро, а также включить в сделку по нему двух своих игроков - защитника Люку Диня и хавбека Андре Гомеша.

Напомним, "Барселона" контактирует с главным тренером сборной Колумбии. | soccernews.ru

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