"Барселона" готова обменять Ракитича в "Ливерпуль"

Каталонская "Барселона" готова обменять своего ключевого полузащитника Ивана Ракитича в "Ливерпуль".

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" планируют использовать 30-летнего хавбека в качестве "разменной монеты" в сделке по лидеру атак мерсисайдцев Мохамеду Салаху.

Напомним, "Барселона" вышла на контакт с Мбаппе. | soccernews.ru