"Барселона" готова обменять Ракитича в "Ливерпуль"

Теги барселоналиверпульиван ракитичмохамед салах

"Барселона" готова обменять Ракитича в "Ливерпуль"Каталонская "Барселона" готова обменять своего ключевого полузащитника Ивана Ракитича в "Ливерпуль".

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" планируют использовать 30-летнего хавбека в качестве "разменной монеты" в сделке по лидеру атак мерсисайдцев Мохамеду Салаху.

Напомним, "Барселона" вышла на контакт с Мбаппе. | soccernews.ru

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