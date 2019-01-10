"Барселона" готова обменять своего игрока на одного из лидеров "Челси"



"Барселона" по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Виллиану, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен заполучить игрока форварда в зимнее трансферное окно и готов отдать в обмен на него нападающего Малкома, а также доплатить 57 миллионов евро.

30-летний Виллиан в нынешнем сезоне провел за "Челси" 31 матч во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года. Что касается 21-летнего Малкома, то он перешел в "Барселону" прошлым летом из "Бордо" за 41 миллион евро. В этом сезоне на его счету два гола в девяти матчах. Соглашение Малкома с каталонцами действует до 2023 года.

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