"Барселона" готова обменяться игроками с "Бетисом"

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"Барселона" готова обменяться игроками с "Бетисом"Каталонская "Барселона" готова обменяться игроками с севильским "Бетисом", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сине-гранатовые" готовы включить в сделку по полузащитнику "зелено-белых" Фабиану Руису, в подписании которого они заинтересованы, своего защитника Йерри Мину. Однако отдать колумбийца на "Бенито Вильямарин" каталонский гранд планирует только в годичную аренду.

Напомним, трансфер Гризманна в "Барселону" уже согласован. | soccernews.ru

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