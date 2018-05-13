"Барселона" готова обменяться игроками с "Бетисом"

Каталонская "Барселона" готова обменяться игроками с севильским "Бетисом", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сине-гранатовые" готовы включить в сделку по полузащитнику "зелено-белых" Фабиану Руису, в подписании которого они заинтересованы, своего защитника Йерри Мину. Однако отдать колумбийца на "Бенито Вильямарин" каталонский гранд планирует только в годичную аренду.

Напомним, трансфер Гризманна в "Барселону" уже согласован. | soccernews.ru