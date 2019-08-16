"Барселона" готова оформить переход Неймара за два дня, если он сделает запрос о трансфере

"Барселона" готова оформить переход Неймара за короткий срок, если он сделает запрос о трансфере. Об этом пишет Sport.es.

По данным источника, ПСЖ согласен продать Неймара, который сейчас тренируется в одиночке. Каталонцы заявляют, что оформят трансфер за два дня. На игрока также претендует "Реал".

27-летний футболист играл в "Барселоне" с 2013 по 2017 год, после чего перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро.

А еще: "Барселона" готова предложить ПСЖ Коутиньо и Ракитича в обмен на Неймара| http://soccernews.ru