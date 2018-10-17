"Барселона" готова отдать двух футболистов в обмен на Неймара

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"Барселона" готова отдать двух футболистов в обмен на Неймара

"Барселона" рассматривает варианты возможного подписания форварда ПСЖ Неймара.

Как сообщает Goal.com, в сделку каталонцы могут включить хавбека Ивана Ракитича и вингера Усмана Дембеле. В летнее трансферное окно ПСЖ проявлял интерес к этим двум игрокам.

Кроме того, в "Барселоне" рассчитывают, что Неймар пойдет на значительное понижение зарплаты и сокращение прибыли от имиджевых прав.

Напомним, что трансфер Неймара обошелся ПСЖ в 222 миллиона евро.

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Комментарии

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МЕССИ

PIZDETS NAHOU BLYAT ВЫ ШО ТАМ КУРИЛИ

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Ракитич

Нет,пусть этот француз едет в свой Париж

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Неймар

Ура , опять буду шутить над Суарезом

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Ракитич

Я не поеду в Париж , не за что

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Дембеле

Нахуй Дембеле отдавать???и Ракитича не кем заменить

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