"Барселона" готова отдать двух футболистов в обмен на Неймара

"Барселона" рассматривает варианты возможного подписания форварда ПСЖ Неймара.

Как сообщает Goal.com, в сделку каталонцы могут включить хавбека Ивана Ракитича и вингера Усмана Дембеле. В летнее трансферное окно ПСЖ проявлял интерес к этим двум игрокам.

Кроме того, в "Барселоне" рассчитывают, что Неймар пойдет на значительное понижение зарплаты и сокращение прибыли от имиджевых прав.

Напомним, что трансфер Неймара обошелся ПСЖ в 222 миллиона евро.

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