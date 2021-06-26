"Барселона" готова отдать двух игроков в обмен на защитника "Валенсии"

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"Барселона" готова отдать двух игроков в обмен на защитника "Валенсии"

Фото инстаграм gaya14fans

"Барселона" собирается обсудить с "Валенсией" возможность обмена футболистами, сообщает журналист Херард Ромеро.

По его информации, "сине-гранатовые" хотят заполучить левого защитника "летучих мышей" Хосе Гайя и готовы предложить взамен двух своих игроков.

"Блауграна" может включить в сделку хавбека Карлеса Аленья и нападающего Мартина Брейтуэйта

Рыночная стоимость Гайя - 35 миллионов евро, Аленья - 15 миллионов, Брейтуэйта - 9 миллионов.

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