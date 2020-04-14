"Барселона" готова отдать Гризманна в "Интер", но при одном условии

"Барселона" готова обменять нападающего Антуана Гризманна на форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщают La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, руководство миланского клуба хочет видеть в своей команде французского форварда и готово отдать Мартинеса.

Отметим, что в контрактах обоих футболистов сумма отступных больше 110 миллионов евро.

Гризманн в этом сезоне забил 14 голов и сделал 4 голевые передачи в 37 матчах. В активе Мартинесе 16 голов и 4 ассиста в 31 игре.

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