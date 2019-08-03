"Барселона" готова отдать Коутиньо в аренду
"Барселона" хочет избавиться до закрытия летнего трансферного окна от полузащитника Филиппе Коутиньо.
Ранее сообщалось, что "блауграна" снизила цену на бразильца со 120 до 100 миллионов евро, однако предложений по нему от этого не прибавилось.
В связи с этим каталонский клуб начал рассматривать другие варианты расставания со звёздным игроком. По информации Mundo Deportivo, один из возможных сценариев - годичная аренда за 25-30 миллионов евро.
Напомним, что полтора года назад "Барса" купила Коутиньо у "Ливерпуля" за 120 миллионов евро, ещё 25 миллионов "красные" заработали на сделке за счёт бонусов.
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