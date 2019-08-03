"Барселона" готова отдать Коутиньо в аренду

1 Теги барселонафилиппе коутиньотрансферы

"Барселона" готова отдать Коутиньо в аренду

"Барселона" хочет избавиться до закрытия летнего трансферного окна от полузащитника Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что "блауграна" снизила цену на бразильца со 120 до 100 миллионов евро, однако предложений по нему от этого не прибавилось.

В связи с этим каталонский клуб начал рассматривать другие варианты расставания со звёздным игроком. По информации Mundo Deportivo, один из возможных сценариев - годичная аренда за 25-30 миллионов евро.

Напомним, что полтора года назад "Барса" купила Коутиньо у "Ливерпуля" за 120 миллионов евро, ещё 25 миллионов "красные" заработали на сделке за счёт бонусов.

Не пропустите: "Барселона" приблизилась к трансферу Фирпо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Нихрена,какой дурак так будет делать?

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ - обладатель Суперкубка Франции

ПСЖ - обладатель Суперкубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов