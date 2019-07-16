"Барселона" готова отдать одного из своих игроков в обмен на Фирпо

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"Барселона" готова отдать одного из своих игроков в обмен на Фирпо

"Барселона" проявляет интерес к левому защитнику "Бетиса" Хуниору Фирпо, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Барселона" готова заплатить за игрока определенную сумму, а также отдать одного из защитников Марка Кукурелью или Хуана Миранду.

Напомним, что "Барселона" совершила обратный трансфер Кукурельи у "Эйбара", заплатив за него четыре миллиона евро.

22-летний Фирпо выступает за "Бетис" с 2018 года. Всего за севильский клуб он провел 43 матча, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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