"Барселона" готова отдать трех футболистов в обмен на Неймара

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"Барселона" готова отдать трех футболистов в обмен на Неймара

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк рассказал о переговорах между "Барселоной" и ПСЖ по трансферу Неймара.

"Нам известно, что "Барселона" не делала ПСЖ денежного предложения. Каталонцы готовы предложить в обмен трех из четырех следующих футболистов: Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Самюэль Умтити или Нелсон Семеду", - сообщил журналист.

Соглашение Неймара с клубом рассчитано до лета 2022 года. Напомним, что в 2017 году ПСЖ подписал бразильца за 222 миллиона евро.

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