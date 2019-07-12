"Барселона" готова отдать трех футболистов в обмен на Неймара

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк рассказал о переговорах между "Барселоной" и ПСЖ по трансферу Неймара.

"Нам известно, что "Барселона" не делала ПСЖ денежного предложения. Каталонцы готовы предложить в обмен трех из четырех следующих футболистов: Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Самюэль Умтити или Нелсон Семеду", - сообщил журналист.

Соглашение Неймара с клубом рассчитано до лета 2022 года. Напомним, что в 2017 году ПСЖ подписал бразильца за 222 миллиона евро.

Читайте также: "Реал" сделал окончательный выбор между Мбаппе и Неймаром. | http://soccernews.ru