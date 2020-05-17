"Барселона" готова отдать трех игроков за Хаверца



"Барселона" не оставляет попыток приобрести полузащитника леверкузенского "Байера" Кая Хаверца, сообщает Tribal Football.

По сведениям издания, каталонский клуб не готов платить за хавбека требуемые 100 миллионов евро, поэтому намерен включить в сделку трех игроков. Каталонцы предлагают защитника Эмерсона и полузащитника Карлеса Аленья, которые выступают за "Бетис" на правах аренды, а также защитника Марка Кукурелью. Последнего "Барселона" может выкупить у "Хетафе" за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Хаверц провел за "Байер" 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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