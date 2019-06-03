"Барселона" готова отдать в аренду двух игроков в обмен на защитника "Бетиса" Фирпо
"Барселона" заинтересована в приобретении защитника "Бетиса" Хуниора Фирпо. Об этом пишет Diario Sport.
Каталонцы готовы включить в сделку по игроку Рафинью Алькантару и Хуана Миранду, которой выступает в "Барселоне Б". Футболисты перейдут в "Бетис" на правах аренды.
Стоимость Фрипо - 60 миллионов евро, однако испанский клуб готов снизить цену до 35 миллионов. Сине-гранатовые надеяться на то, что с включением в сделку двух своих футболистов цену удастся снизить до минимума.
Фрипо в нынешнем сезоне участвовал в 24 матчах в Ла Лиге, забив 4 гола и сделав 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32