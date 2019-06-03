"Барселона" готова отдать в аренду двух игроков в обмен на защитника "Бетиса" Фирпо

"Барселона" заинтересована в приобретении защитника "Бетиса" Хуниора Фирпо. Об этом пишет Diario Sport.

Каталонцы готовы включить в сделку по игроку Рафинью Алькантару и Хуана Миранду, которой выступает в "Барселоне Б". Футболисты перейдут в "Бетис" на правах аренды.

Стоимость Фрипо - 60 миллионов евро, однако испанский клуб готов снизить цену до 35 миллионов. Сине-гранатовые надеяться на то, что с включением в сделку двух своих футболистов цену удастся снизить до минимума.

Фрипо в нынешнем сезоне участвовал в 24 матчах в Ла Лиге, забив 4 гола и сделав 4 ассиста.

А еще: Неймару грозит тюремный срок от 1 до 5 лет| http://soccernews.ru