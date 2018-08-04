"Барселона" готова отдать восьмой номер Иньесты своему следующему звездному подписанию

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"Барселона" готова отдать восьмой номер Иньесты своему следующему звездному подписаниюКаталонская "Барселона" готова отдать восьмой номер своей легенды Андреса Иньесты, который ушел в японский "Виссел Кобе", своему следующему потенциальному звездному подписанию.

Так, по сведениям Tuttosport, "сине-гранатовые" не теряют надежд заполучить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Спортивный директор каталонского гранда Эрик Абидаль уже обсудил со своим соотечественником его возможный переезд на "Камп Ноу", пообещав ему предоставить футболку с номером "8" на спине. 25-летний хавбек ответил благодарностью за оказанное доверие.

Напомним, Артуро Видаль переходит в "Барселону". | soccernews.ru

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