"Барселона" готова отдать за Неймара одного из своих самых дорогих игроков

"Барселона" хочет вернуть бразильского нападающего Неймара, который выступает за ПСЖ, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб готов заплатить за бразильца определенную сумму, а также отдать французского форварда Усмана Дембеле, который был куплен год назад у дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро.

Стоит отметить, что в "Барселоне" недовольны выступлениями француза и готовы с ним расстаться.

В нынешнем сезоне 21-летний Дембеле провел 11 матчей во всех турнирах и стал автором пяти голов.

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