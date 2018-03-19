"Барселона" готова отомстить "Реалу" за возможный трансфер Неймара

Теги реал мадридбарселонапсжнеймариско

"Барселона" готова отомстить "Реалу" за возможный трансфер Неймара

"Барселона" готова отомстить "Реалу" за возможный трансфер форварда ПСЖ Неймара, сообщает испанская пресса.

В каталонском клубе негативно относятся к гипотетическому переезду бразильца на "Сантьяго Бернабеу", поэтому в случае осуществления этой сделки "сине-гранатовые" попытаются переманить полузащитника "сливочных" Иско.

Напомним, что "Реал" готов продать 25-хавбека, поскольку он конфликтует с главным тренером Зинедином Зиданом. | http://soccernews.ru

комментарии
Петрович

Мусик пробовал чтоли? На понравилось??

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РМ

конфликты с тренером? что за бред? Зидан сам заявил на пресс-конференции перед матчем с ПСЖ, что Иско - его игрок, и хочет чтобы тот закончил карьеру в Реале

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РМ

700 лямов и он ваш

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Мусик

А два рака и хуй в сраку не хочешь?

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сРеал пидрид

его предел это 80 ,явно переоцененный игрок,ни один игро среал пидрида столько не стоит

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Среал

Фан барсы красавчик )

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Бабселона

Сказали же вам, хуесосы, 700 лямов и он ваш

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