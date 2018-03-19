"Барселона" готова отомстить "Реалу" за возможный трансфер Неймара

"Барселона" готова отомстить "Реалу" за возможный трансфер форварда ПСЖ Неймара, сообщает испанская пресса.

В каталонском клубе негативно относятся к гипотетическому переезду бразильца на "Сантьяго Бернабеу", поэтому в случае осуществления этой сделки "сине-гранатовые" попытаются переманить полузащитника "сливочных" Иско.

Напомним, что "Реал" готов продать 25-хавбека, поскольку он конфликтует с главным тренером Зинедином Зиданом. | http://soccernews.ru