"Барселона" готова отпустить Коутиньо в АПЛ

"Челси", возможно, приобретет полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, футболист сообщил в феврале своему агенту, что хотел бы вернуться в АПЛ.

Напомним, в 2018 году каталонцы купили 27-летнего бразильца у "Ливерпуля" за 145 миллионов евро. На данный момент он выступает в "Баварии" на правах аренду, которая заканчивается 30 июня. Соглашение игрока с "Барселоной" рассчитано до 2023 года.

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