"Барселона" готова отпустить Умтити

Теги барселонасамюэль умтити

"Барселона" готова отпустить УмтитиКаталонская "Барселона" готова расстаться со своим ведущим защитником Самюэлем Умтити, информирует L'Equipe.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" надеются достичь соглашения с 24-летним беком по условиям нового контракта. Однако окончательное решение в вопросе пролонгации сотрудничества принадлежит самому игроку - если он решит сменить команду, клуб не будет препятствовать его уходу.

Напомним, "Барселона" уже поставила Умтити ультиматум. | soccernews.ru

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