"Барселона" готова отпустить Умтити

Каталонская "Барселона" готова расстаться со своим ведущим защитником Самюэлем Умтити, информирует L'Equipe.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" надеются достичь соглашения с 24-летним беком по условиям нового контракта. Однако окончательное решение в вопросе пролонгации сотрудничества принадлежит самому игроку - если он решит сменить команду, клуб не будет препятствовать его уходу.