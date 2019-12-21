"Барселона" готова отпустить Видаля в "Интер" за 20 миллионов евро

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль, вероятно, перейдет в миланский "Интер", утверждает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, главный тренер итальянского клуба Антонио Конте, считает, что Видаль существенно усилит команду, поэтому хочет, чтобы "Интер" приобрел футболиста уже этой зимой.

"Барселона" готова отпустить чилийца за 20 миллионов евро. Сам футболист не против перейти в миланский клуб.

В этом сезоне футболист участвовал в 12 матчах за "Барселону", забив 4 гола.

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