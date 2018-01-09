"Барселона" готова перебить предложение "Манчестер Юнайтед" Гризманну

Теги барселонаманчестер юнайтедатлетико мадридантуан гризманн

"Барселона" готова перебить предложение "Манчестер Юнайтед" ГризманнуКаталонская "Барселона" готова перебить предложение английского "Манчестер Юнайтед" форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну.

Так, по сведениям AS, летом следующего года оба европейских гранда планируют сделать предложение "матрасникам" по их 26-летнему нападающему предложения в размере 100 миллионов евро. Однако "сине-гранатовые" готовы будут соблазнить француза более высоким окладом, нежели тому предложат "красные дьяволы", сделав его тем самым одним из самых высокооплачиваемых своих игроков.

Напомним, Гризманн стал главной летней трансферной целью "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов