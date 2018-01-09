"Барселона" готова перебить предложение "Манчестер Юнайтед" Гризманну

Каталонская "Барселона" готова перебить предложение английского "Манчестер Юнайтед" форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну.

Так, по сведениям AS, летом следующего года оба европейских гранда планируют сделать предложение "матрасникам" по их 26-летнему нападающему предложения в размере 100 миллионов евро. Однако "сине-гранатовые" готовы будут соблазнить француза более высоким окладом, нежели тому предложат "красные дьяволы", сделав его тем самым одним из самых высокооплачиваемых своих игроков.

Напомним, Гризманн стал главной летней трансферной целью "Барселоны". | soccernews.ru