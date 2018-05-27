"Барселона" готова перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

Каталонская "Барселона" нацелилась на полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, информирует Progres.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" рассматривают вопрос о приобретении 24-летнего хавбека "ткачей" ближайшим летом. Также на француза претендуют "Ливерпуль" и мадридский "Атлетико".

В завершившемся сезоне Фекир забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 40 матчах за "Лион".

Напомним, "Барселона" готова потратить 50 миллионов евро на альтернативу Гризманну. | soccernews.ru