"Барселона" готова перехватить трансферную цель "Реала"

Каталонская "Барселона" заинтересовалась полузащитником севильского "Бетиса" Дани Себальосом, информирует sport.es.

По сведениям издания, в течение ближайших дней "сине-гранатовые" намерены выйти на контакт с 20-летним хавбеком и выяснить его планы на будущее. Если игрок, который также входит в трансферные планы мадридского "Реала", изъявит желание сменить команду, "Барса" будет готова заплатить за него требуемые "Бетисом" 15 млн евро.

В завершившемся сезоне Себальос забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи в 31 матче за свой клуб.

Напомним, "Барселона" поборется с "Реалом" за перспективного аргентинца. | soccernews.ru