"Барселона" готова переключить свое внимание на альтернативу Коутиньо из-за проблем в переговорах с "Ливерпулем"

Каталонская "Барселона" готова переключить свое внимание на альтернативу полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо из-за проблем в переговорах с "красными" по трансферу бразильца.

Так, по сведениям испанской прессы, уже в ближайшее время "сине-гранатовые" ввиду нежелания мерсисайдского клуба расставаться со своим ключевым игроком в середине сезона могут выйти на контакт с лондонским "Тоттенхэмом" по вопросу приобретения хавбека Кристиана Эриксена.

Напомним, "Барселона" была готова увеличить свое первоначальное предложение по Коутиньо. | soccernews.ru