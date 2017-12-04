"Барселона" готова переключить свое внимание на альтернативу Коутиньо из-за проблем в переговорах с "Ливерпулем"

Теги барселонатоттенхэмкоутиньоливерпулькристиан эриксен

"Барселона" готова переключить свое внимание на альтернативу Коутиньо из-за проблем в переговорах с "Ливерпулем"Каталонская "Барселона" готова переключить свое внимание на альтернативу полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо из-за проблем в переговорах с "красными" по трансферу бразильца.

Так, по сведениям испанской прессы, уже в ближайшее время "сине-гранатовые" ввиду нежелания мерсисайдского клуба расставаться со своим ключевым игроком в середине сезона могут выйти на контакт с лондонским "Тоттенхэмом" по вопросу приобретения хавбека Кристиана Эриксена.

Напомним, "Барселона" была готова увеличить свое первоначальное предложение по Коутиньо. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов