"Барселона" готова перенести матч с "Реалом" на декабрь

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"Барселона" готова перенести матч с "Реалом" на декабрь

"Барселона" готова перенести матч первого круга Примеры с "Реалом", но играть в Мадриде отказалась. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Сегодня, 17 октября, каталонцы предъявили Федерации футбола Испании свои аргументы против обмена кругами. Однако "Барселона" не против того, чтобы матч, запланированный на 26 октября, был перенесен на декабрь.

Напомним, что "Барсе" и "Реалу" предлагали поменяться кругами из соображений безопасности.

В Каталонии сейчас проходят акции протеста в связи с осуждением местных политиков по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Матч "Барселона" - "Реал" должен состояться в субботу, 26 октября.

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