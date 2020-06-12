"Барселона" готова платить часть зарплаты Коутиньо в случае его ухода

"Барселона" рассчитывает избавиться этим летом от полузащитника Филиппе Коутиньо.

По информации The Telegraph, чтобы привлечь потенциальных покупателей, "сине-гранатовые" готовы взять на себя выплату части оклада футболиста.

При этом каталонский клуб согласен не только на продажу бразильца, но и на его аренду или обмен.

Стоит отметить, что зарплата Коутиньо в "Барсе" составляет 11,4 миллионов евро в год.

Интерес к звёздному хавбеку проявляют "Арсенал", "Челси", "Ньюкасл" и "Лестер".

Текущий сезон Коутиньо проводит в аренде в "Баварии". В его активе 9 голов и 8 ассистов в 32 матчах.

Не пропустите: "Барселона" нацелилась на аргентинского таланта. | http://soccernews.ru