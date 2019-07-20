"Барселона" готова побороться за форварда "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Мойсе Кин может покинуть клуб этим летом.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, приобрести 19-летнего игрока может "Барселона". Однако каталонцы намерены сразу же отправить его в аренду в "Севилью".

Отмечается, что "старая синьора" оценивает своего футболиста в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кин провел 17 игр, в которых отметился семью забитыми мячами и одним ассистом.

Читайте также: "Арсенал" нацелился на таланта из "Ювентуса". | http://soccernews.ru