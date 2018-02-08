"Барселона" готова побороться за Лемара

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"Барселона" готова побороться за ЛемараКаталонская "Барселона" будет готова следующим летом побороться за вингера "Монако" Тома Лемара, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" уже выходили на контакт с "монегасками" относительно возможного трансфера их 22-летнего игрока, на которого также претендуют лондонские "Челси" и "Арсенал", а также "Ливерпуль". За футболиста чемпион Франции желает получить не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лемар забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач в 23 матчах за "Монако".

Напомним, "Барселона" намерена побороться с "Реалом" за хавбека "Марселя". | soccernews.ru

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