"Барселона" готова побороться за Лемара

Каталонская "Барселона" будет готова следующим летом побороться за вингера "Монако" Тома Лемара, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" уже выходили на контакт с "монегасками" относительно возможного трансфера их 22-летнего игрока, на которого также претендуют лондонские "Челси" и "Арсенал", а также "Ливерпуль". За футболиста чемпион Франции желает получить не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лемар забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач в 23 матчах за "Монако".

Напомним, "Барселона" намерена побороться с "Реалом" за хавбека "Марселя". | soccernews.ru