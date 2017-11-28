"Барселона" готова побороться за Обамеянга

Каталонская "Барселона" готова побороться за форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

По сведениям Bild, сине-гранатовые" рассчитывают воспользоваться тем, что у 28-летнего форварда "шмелей" серьезно испортились отношения с тренерским штабом его команды и предпринять попытки перехватить габонца у конкурентов.

Напомним, "Челси" близок к покупке Обамеянга. | soccernews.ru