"Барселона" готова подписать Мату, но при одном условии
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может перейти в "Барселону", сообщает The Sun.
По сведениям издания, "сине-гранатовые" готовы подписать 31-летнего футболиста, если тот согласится на снижение зарплаты. Сейчас его оклад составляет 10,3 миллионов евро в год.
Напомним, что контракт испанца с "красными дьяволами" истекает летом, поэтому он достанется новому клубу бесплатно.
В текущем сезоне Мата сыграл за "МЮ" 31 матч, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14