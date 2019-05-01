"Барселона" готова подписать Мату, но при одном условии

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может перейти в "Барселону", сообщает The Sun.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" готовы подписать 31-летнего футболиста, если тот согласится на снижение зарплаты. Сейчас его оклад составляет 10,3 миллионов евро в год.

Напомним, что контракт испанца с "красными дьяволами" истекает летом, поэтому он достанется новому клубу бесплатно.

В текущем сезоне Мата сыграл за "МЮ" 31 матч, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

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