"Барселона" готова подписать второго хавбека в летнее трансферное окно

Каталонская "Барселона" готова подписать уже второго полузащитника в текущее трансферное окно, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сине-гранатовые" рассчитывают приобрести хавбека амстердамского "Аякса" Френки де Йонга, которого они ведут с марта текущего года. В ближайшее время каталонский гранд планирует ускорить переговоры по перспективному голландцу.

Напомним, "Барселона" не заинтересована в подписании Канте. | soccernews.ru