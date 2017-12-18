"Барселона" готова потратить 225 миллионов евро на трех игроков

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"Барселона" готова потратить 225 миллионов евро на трех игроковКаталонская "Барселона" готова потратить 225 миллионов евро на трех игроков, информирует Express.

По сведениям издания, указанная сумма будет потрачена "сине-гранатовыми" на полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, а также двух игроков бразильских "Палмейраса" и "Гремио" - защитника Йерри Мину и хавбека Артура. Первый, как ожидается, переберется в Барселону в январе, а двое последних уже по окончанию текущего сезона.

Напомним, в "Барселоне" прокомментировали информацию о ведении переговоров с Гризманном. | soccernews.ru

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