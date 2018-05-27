"Барселона" готова потратить 50 миллионов евро на альтернативу Гризманну

Теги барселонаантуан гризманнджастин клюйверт

"Барселона" готова потратить 50 миллионов евро на альтернативу ГризманнуКаталонская "Барселона" определилась с альтернативой своей главной летней трансферной цели - форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну.

Так ,по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" предпримут попытки подписать вингера амстердамского "Аякса" Джастина Клюйверта, если этим летом им не удастся заполучить 27-летнего нападающего "матрасников". За перспективного голландца каталонский гранд будет готов выложить 50 миллионов евро.

Напомним, Дюгарри высказался о трансферной стоимости Гризманна. | soccernews.ru

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