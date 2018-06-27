"Барселона" готова потратить на альтернативу Гризманну 100 миллионов евро

Теги барселонагабриэл жезусантуан гризманнманчестер ситиатлетико мадрид

"Барселона" готова потратить на альтернативу Гризманну 100 миллионов евроКаталонская "Барселона" готовит предложение по альтернативе своей главной трансферной цели в лице форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, который решил продлить контракт со своим клубом.

Так, согласно информации из испанской прессы, этим летом "сине-гранатовые" предпримут попытки подписать нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса. За 21-летнего бразильца каталонский гранд будет готов выложить 100 миллионов евро, приготовленные ранее на покупку француза.

Напомним, форвард "Барселоны" может продолжить карьеру во Франции. | soccernews.ru

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