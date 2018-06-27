"Барселона" готова потратить на альтернативу Гризманну 100 миллионов евро

Каталонская "Барселона" готовит предложение по альтернативе своей главной трансферной цели в лице форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, который решил продлить контракт со своим клубом.

Так, согласно информации из испанской прессы, этим летом "сине-гранатовые" предпримут попытки подписать нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса. За 21-летнего бразильца каталонский гранд будет готов выложить 100 миллионов евро, приготовленные ранее на покупку француза.

Напомним, форвард "Барселоны" может продолжить карьеру во Франции. | soccernews.ru