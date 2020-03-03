"Барселона" готова потратиться на четырёх новичков ради Месси
"Барселона" намерена провести масштабную трансферную кампанию летом этого года, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, каталонский клуб готов серьёзно потратиться, чтобы команда вновь стала конкурентоспособной в последние годы карьеры её капитана Лионеля Месси.
"Сине-гранатовые" планируют подписать центрального и левого защитников, а также вингера и "девятку" на замену Луису Суаресу.
Уточняется, что приоритетом при выборе усиления фланга атаки остаётся возвращение форварда ПСЖ Неймара.
Контракт Месси с "Барсой" истекает летом 2021 года и он пока не спешит его продлевать.
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