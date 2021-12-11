"Барселона" готова пойти на крайние меры, чтобы избавиться от Коутиньо и Умтити

Фото инстаграм Филипе Коутиньо

Защитник Самюэль Умтити и хавбек Филиппе Коутиньо однозначно покинут "Барселону" зимой, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб попытается продать обоих футболистов в январе, а в крайнем случае расторгнет с ними контракты.

Если француз и бразилец будут отказываться уходить, то их могут отстранить от работы с командой.

Дело в том, что у "Барсы" не получится заявить новичков, если кто-то из действующих игроков не покинет "Камп Ноу", поэтому дни Умтити и Коутиньо в "блаугране" сочтены.

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