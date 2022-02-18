"Барселона" готова предложить 20 миллионов Холанду

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

"Барселона" готова заплатить отступные и комиссионные ради подписания нападающего "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда, сообщает журналист Ферран Корреас.

По информации источника, каталонский клуб уже сообщил об этом отцу и агенту Холанда.

Отмечается, что "Барса" предлагает игроку зарплату в размере 20 миллионов евро в год с большими бонусами, которые могут быть выплачены за индивидуальные показатели и завоевание трофеев.

Сообщается, что сторона Эрлинга примет решение о своем будущем в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Холанд уже заключил соглашение с "Реалом"

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