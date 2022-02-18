"Барселона" готова предложить 20 миллионов Холанду
Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен
"Барселона" готова заплатить отступные и комиссионные ради подписания нападающего "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда, сообщает журналист Ферран Корреас.
По информации источника, каталонский клуб уже сообщил об этом отцу и агенту Холанда.
Отмечается, что "Барса" предлагает игроку зарплату в размере 20 миллионов евро в год с большими бонусами, которые могут быть выплачены за индивидуальные показатели и завоевание трофеев.
Сообщается, что сторона Эрлинга примет решение о своем будущем в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Холанд уже заключил соглашение с "Реалом"
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|М
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
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|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
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|11
|Герта
|32
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|Унион Берлин
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|Кельн
|32
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|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
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|34
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|Фортуна Дюссельдорф
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|29
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|Вердер Бремен
|32
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|Падерборн
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