"Барселона" готова предложить Месси пожизненный контракт

"Барселона" не хочет опускать своего нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб готов предложить 32-летнему аргентинцу пожизненный трудовой контракт. Отметим, что в соглашении Месси есть пункт, согласно которому форвард может покинуть клуб 30 июня каждого года.

Стороны пока не начали переговоры, однако отец нападающего и президент "Барсы" Жозеп находятся в постоянном контакте.

Нынешний контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. В этом сезоне аргентинец пока не выходил на поле, так как восстанавливается после травмы.

Ранее сообщалось, что Месси может в следующем году покинуть каталонский клуб.

Месси - воспитанник "Барселоны". За первую команду футболист выступает с 17 лет.

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