"Барселона" готова предложить Месси пожизненный контракт
"Барселона" не хочет опускать своего нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, каталонский клуб готов предложить 32-летнему аргентинцу пожизненный трудовой контракт. Отметим, что в соглашении Месси есть пункт, согласно которому форвард может покинуть клуб 30 июня каждого года.
Стороны пока не начали переговоры, однако отец нападающего и президент "Барсы" Жозеп находятся в постоянном контакте.
Нынешний контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. В этом сезоне аргентинец пока не выходил на поле, так как восстанавливается после травмы.
Ранее сообщалось, что Месси может в следующем году покинуть каталонский клуб.
Месси - воспитанник "Барселоны". За первую команду футболист выступает с 17 лет.
Не пропустите: Месси восстанавливается после травмы быстрее, чем Суарес. | http://soccernews.ru
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