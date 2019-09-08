"Барселона" готова предложить Месси пожизненный контракт

Теги барселоналионель месси

"Барселона" готова предложить Месси пожизненный контракт

"Барселона" не хочет опускать своего нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб готов предложить 32-летнему аргентинцу пожизненный трудовой контракт. Отметим, что в соглашении Месси есть пункт, согласно которому форвард может покинуть клуб 30 июня каждого года.

Стороны пока не начали переговоры, однако отец нападающего и президент "Барсы" Жозеп находятся в постоянном контакте. 

Нынешний контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. В этом сезоне аргентинец пока не выходил на поле, так как восстанавливается после травмы.

Ранее сообщалось, что Месси может в следующем году покинуть каталонский клуб.

Месси - воспитанник "Барселоны". За первую команду футболист выступает с 17 лет. 

Не пропустите: Месси восстанавливается после травмы быстрее, чем Суарес. | http://soccernews.ru
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