"Барселона" готова предложить ПСЖ Коутинью и Ракитича в обмен на Неймара

Теги псжнеймарбарселонафилиппе коутиньоиван ракитич

"Барселона" готова предложить ПСЖ Коутинью и Ракитича в обмен на Неймара

"Барселона" сделала обновленное предложение ПСЖ по Неймару. Об этом пишет Le10sport.com.

По данным источника, каталонцы предлагают парижанам 40 миллионов евро плюс полузащитников - Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича.

Таким образом сумма сделки может составить 200 миллионов евро. Руководство ПСЖ пока думает над предложением.

Напомним, 27-летний форвард выступал в каталонском клубе с 2013 по 2017 год. Летом 2017 он перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро. Однако в последние несколько месяцев все больше информации появляется о том, что Неймар хочет вернуться в стан сине-гранатовых.

А еще: Неймар в очередной раз вспомнил победу "Барселоны" над ПСЖ | http://soccernews.ru
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