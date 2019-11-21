"Барселона" готова пригласить Почеттино летом 2020 года

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"Барселона" готова пригласить Почеттино летом 2020 года

"Барселона" рассматривает кандидатуру Маурисио Почеттино на пост главного тренера клуба, передает RMC.

По информации источника, каталонцы готовы пригласить 47-летнего аргентинца летом 2020 года.

Напомним, что сам Почеттино заявлял, что не будет работать в "Барселоне", так как в свое время играл за "Эспаньол".

Напомним, специалист был уволен из "Тоттенхэма" 19 ноября из-за неудовлетворительных результатов команды. Его пост занял Жозе Моуринью.

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