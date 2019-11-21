"Барселона" готова пригласить Почеттино летом 2020 года
"Барселона" рассматривает кандидатуру Маурисио Почеттино на пост главного тренера клуба, передает RMC.
По информации источника, каталонцы готовы пригласить 47-летнего аргентинца летом 2020 года.
Напомним, что сам Почеттино заявлял, что не будет работать в "Барселоне", так как в свое время играл за "Эспаньол".
Напомним, специалист был уволен из "Тоттенхэма" 19 ноября из-за неудовлетворительных результатов команды. Его пост занял Жозе Моуринью.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
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|13
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|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
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|9
|Валенсия
|13
|20
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|Осасуна
|13
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|11
|Вильярреал
|13
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|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
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|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
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|Мальорка
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|14
|17
|Бетис
|13
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|Сельта Виго
|13
|9
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|Эспаньол
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|20
|Леганес
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