"Барселона" готова приобрести хавбека "Сассуоло"
Игрок "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг в скором времени может сменить клуб. Об этом информирует итальянский журналист и инсайдер Джанлуки Ди Марцио.
По данным изданий, в 31 летнем футболисте заинтересована "Барселона". Руководство клуба считает, что хавбек поможет усилить атаку.
Каталонский клуб намерен арендовать игрока с правом выкупа.
В нынешнем сезоне Боатенг участвовал в 13 матчах и забил четыре гола.
Не пропустите: Дембеле из-за травмы пропустит до двух недель | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Фанаты "Зенита" устроили перфоманс на 75-летие блокады Ленинграда
-
Ротенберг прокомментировал информацию о том, что он завершает карьеру
-
Защитник "Зенита" Иванович получил выгодное предложение из Саудовской Аравии
-
Нестареющие ветераны, религиозные фанатики и обнищавшие легенды. Девять игроков, которые вернулись после завершения карьеры
-
Три игрока "Спартака" пропустят матч Кубка "Матч Премьер" против "Ростова"
Лента новостей
-
Экс-игрок сборной Англии Джонсон завершил карьеру
-
КАМАЗ записал Бузовой видеопослание
-
Стала известна дата матча "Ростов" - "Краснодар"
-
"Лацио" намерен получить от "Зенита" 10 миллионов евро за Баделя
-
Фанаты "Зенита" устроили перфоманс на 75-летие блокады Ленинграда
-
"Барселона" готова приобрести хавбека "Сассуоло"
-
"Зенит" определился с ценой на Паредеса
-
Дембеле из-за травмы пропустит до двух недель
-
Аллегри ярко высказался о целях команды
-
Ротенберг прокомментировал информацию о том, что он завершает карьеру
-
Мостовой рассказал, что думает о нынешнем составе "Зенита"
-
"Вест Хэм" интересуется трансферной целью топ-клубов Серии А
-
Спортивный директор "Дженоа" сделал заявление о возможном переходе Пентека в "Милан"
-
Серхио Бускетс повторил клубный рекорд "Барселоны"
-
Бельерин рискует пропустить остаток сезона
-
Защитник "Зенита" Иванович получил выгодное предложение из Саудовской Аравии
-
Нестареющие ветераны, религиозные фанатики и обнищавшие легенды. Девять игроков, которые вернулись после завершения карьеры
-
Балотелли согласовал контракт с новым клубом
-
Усман Дембеле установил рекорд текущего розыгрыша Ла Лиги
-
"Краснодар" нашёл усиление полузащиты в Польше
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Жирона
|20
|24
|12
|Эспаньол
|19
|24
|13
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|14
|Леганес
|19
|22
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11