"Барселона" готова приобрести хавбека "Сассуоло"

Теги кевин-принс боатенг сассуолобарселонатрансферы

"Барселона" готова приобрести хавбека "Сассуоло"

Игрок "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг в скором времени может сменить клуб. Об этом информирует итальянский журналист и инсайдер Джанлуки Ди Марцио.

По данным изданий, в 31 летнем футболисте заинтересована "Барселона". Руководство клуба считает, что хавбек поможет усилить атаку.

Каталонский клуб намерен арендовать игрока с правом выкупа. 

В нынешнем сезоне Боатенг участвовал в 13 матчах и забил четыре гола. 

Не пропустите: Дембеле из-за травмы пропустит до двух недель | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стала известна дата матча "Ростов" - "Краснодар"

Стала известна дата матча "Ростов" - "Краснодар"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Жирона Жирона 20 24
12 Эспаньол Эспаньол 19 24
13 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
14 Леганес Леганес 19 22
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов