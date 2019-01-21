"Барселона" готова приобрести хавбека "Сассуоло"

Игрок "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг в скором времени может сменить клуб. Об этом информирует итальянский журналист и инсайдер Джанлуки Ди Марцио.

По данным изданий, в 31 летнем футболисте заинтересована "Барселона". Руководство клуба считает, что хавбек поможет усилить атаку.

Каталонский клуб намерен арендовать игрока с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Боатенг участвовал в 13 матчах и забил четыре гола.

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