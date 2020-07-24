"Барселона" готова продать 12 футболистов
Этим летом "Барселона" намерена расстаться с большим числом игроков, утверждает Marca.
По сведениям издания, в планах каталонского клуба продать до 12 футболистов.
В этот список входят Нето, Нелсон Семеду, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Усман Дембеле, Мартин Брейтуэйт, Карлес Аленья, Рафинья Алькантара, Жан-Клер Тодибо и Филиппе Коутиньо.
Напомним, что "Барса" не стала чемпионом Испании в этом сезоне, проиграв золото мадридскому "Реалу".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14