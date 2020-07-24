"Барселона" готова продать 12 футболистов

Этим летом "Барселона" намерена расстаться с большим числом игроков, утверждает Marca.

По сведениям издания, в планах каталонского клуба продать до 12 футболистов.

В этот список входят Нето, Нелсон Семеду, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Усман Дембеле, Мартин Брейтуэйт, Карлес Аленья, Рафинья Алькантара, Жан-Клер Тодибо и Филиппе Коутиньо.

Напомним, что "Барса" не стала чемпионом Испании в этом сезоне, проиграв золото мадридскому "Реалу".

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