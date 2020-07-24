"Барселона" готова продать 12 футболистов

2 Теги барселонатрансферынетонелсон семедусамюэль умтитихуниор фирпоиван ракитичартуро видальусман дембелемартин брейтуэйткарлес аленьярафинья алькантаражан-клер тодибофилиппе коутиньо

"Барселона" готова продать 12 футболистов

Этим летом "Барселона" намерена расстаться с большим числом игроков, утверждает Marca.

По сведениям издания, в планах каталонского клуба продать до 12 футболистов.

В этот список входят НетоНелсон СемедуСамюэль УмтитиХуниор ФирпоИван РакитичАртуро ВидальУсман ДембелеМартин БрейтуэйтКарлес Аленья, Рафинья АлькантараЖан-Клер Тодибо и Филиппе Коутиньо.

Напомним, что "Барса" не стала чемпионом Испании в этом сезоне, проиграв золото мадридскому "Реалу".

Не пропустите: "Челси" хочет обменять Аррисабалагу на тер Штегена. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не вижу Лео в списке ... Он - первый на выход с вещами и его капризами ...

Ответить
andi
андрей

Лео с клуба только в катафалке вывезут.

Ответить

главное

Жиго хочет уйти в "Лион" по семейным обстоятельствам

Жиго хочет уйти в "Лион" по семейным обстоятельствам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов