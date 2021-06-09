"Барселона" готова продать 8 футболистов летом

Теги барселонафилиппе коутиньохуниор фирпосамюэль умтитикарлес аленья

"Барселона" готова продать 8 футболистов летом

Фото: инстаграм Карлеса Аленья

"Барселона" намерена выставить на трансфер большую группу футболистов, чтобы уменьшить зарплатную ведомость, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, полузащитники Карлес Аленья и Франсишку Тринкау интересны "Вулверхэмптону". Также Аленья входит в сферу интересов "Валенсии", "Гранады" и "Хетафе".

Нападающий Мартин Брэйтуэйт хочет остаться в "Барселоне", но каталонский клуб намерен его продать. Окончательное решение по форварду будет принято после Евро-2020.

Защитником Хуниором Фирпо интересуются "Интер" и "Милан", но предложения итальянцев не устраивают "Барселону", поэтому он может быть продан в один из английских клубов.

Полузащитник Миралем Пьянич готов вернуться в свой бывший клуб "Ювентус".

Также "Барселона" намерена избавиться от хавбеков Филиппе Коутиньо и Матеуса Фернандеса, а также защитника Самюэля Умтити.

Не пропустите: Пьянич высказался о своем будущем в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зарема отреагировала на конфуз с новым главным тренером "Спартака"

Зарема отреагировала на конфуз с новым главным тренером "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов