"Барселона" готова продать 8 футболистов летом

Фото: инстаграм Карлеса Аленья

"Барселона" намерена выставить на трансфер большую группу футболистов, чтобы уменьшить зарплатную ведомость, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, полузащитники Карлес Аленья и Франсишку Тринкау интересны "Вулверхэмптону". Также Аленья входит в сферу интересов "Валенсии", "Гранады" и "Хетафе".

Нападающий Мартин Брэйтуэйт хочет остаться в "Барселоне", но каталонский клуб намерен его продать. Окончательное решение по форварду будет принято после Евро-2020.

Защитником Хуниором Фирпо интересуются "Интер" и "Милан", но предложения итальянцев не устраивают "Барселону", поэтому он может быть продан в один из английских клубов.

Полузащитник Миралем Пьянич готов вернуться в свой бывший клуб "Ювентус".

Также "Барселона" намерена избавиться от хавбеков Филиппе Коутиньо и Матеуса Фернандеса, а также защитника Самюэля Умтити.

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