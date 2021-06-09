"Барселона" готова продать 8 футболистов летом
Фото: инстаграм Карлеса Аленья
"Барселона" намерена выставить на трансфер большую группу футболистов, чтобы уменьшить зарплатную ведомость, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, полузащитники Карлес Аленья и Франсишку Тринкау интересны "Вулверхэмптону". Также Аленья входит в сферу интересов "Валенсии", "Гранады" и "Хетафе".
Нападающий Мартин Брэйтуэйт хочет остаться в "Барселоне", но каталонский клуб намерен его продать. Окончательное решение по форварду будет принято после Евро-2020.
Защитником Хуниором Фирпо интересуются "Интер" и "Милан", но предложения итальянцев не устраивают "Барселону", поэтому он может быть продан в один из английских клубов.
Полузащитник Миралем Пьянич готов вернуться в свой бывший клуб "Ювентус".
Также "Барселона" намерена избавиться от хавбеков Филиппе Коутиньо и Матеуса Фернандеса, а также защитника Самюэля Умтити.
Не пропустите: Пьянич высказался о своем будущем в "Барселоне". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14