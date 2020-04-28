"Барселона" готова продать Артура в "Ювентус"

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"Барселона" готова продать Артура в "Ювентус"

Полузащитник "Барселоны" Артур может грядущим летом перебраться в Италию, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" разрешили "Ювентусу" вести переговоры напрямую с бразильским хавбеком.

23-летний футболист задумался о смене команды, поскольку "Барса" отказалась повышать ему зарплату из-за финансовых проблем.

Артур выступает за "блауграну" с 2018 года, сыграл 67 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 56 миллионов евро.

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