"Барселона" готова продать Брэйтуэйта за 18 миллионов евро

Несколько английский клубов интересуются нападающим "Барселоны" Мартином Брэйтуйэтом, утверждает Sport.es.

По данным источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы "Эвертон" и "Вест Хэм". Каталонцы готовы отпустить форварда за 18 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Брэйтуэйт в этом сезоне участвовал в 3 матчах за "Барселону". Каталонский клуб приобрел игрока этой зимой в виде исключения вне трансферного у "Леганеса" за 18 миллионов евро.

А еще: "Барселона" объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса| http://soccernews.ru