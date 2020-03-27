"Барселона" готова продать Брэйтуэйта за 18 миллионов евро

1 Теги барселонамартин брейтуэйтвест хэм юнайтедэвертон

"Барселона" готова продать Брэйтуэйта за 18 миллионов евро

Несколько английский клубов интересуются нападающим "Барселоны" Мартином Брэйтуйэтом, утверждает Sport.es.

По данным источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы "Эвертон" и "Вест Хэм". Каталонцы готовы отпустить форварда за 18 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Брэйтуэйт в этом сезоне участвовал в 3 матчах за "Барселону". Каталонский клуб приобрел игрока этой зимой в виде исключения вне трансферного у "Леганеса" за 18 миллионов евро.

А еще: "Барселона" объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Очередные интриги в клубе!Сколько можно!Пора уже выгнать надоедливого мудилу с бородой!Не футбольная команда , а Дом-2 какой-то!

Ответить

главное

"Эспаньол" урезал зарплаты на 70 процентов из-за коронавируса

"Эспаньол" урезал зарплаты на 70 процентов из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов