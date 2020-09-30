"Барселона" готова продать Дембеле, чтобы купить Депая

"Барселона" ищет способы подписать нападающего "Лиона" Мемфиса Депая. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, исход сделки зависит от будущего хавбека "сине-гранатовых" Усмана Дембеле. Если он покинуть клуб, "Барса" сможет подписать Депая.

Сообщалось, что условия личного контракта с игроком уже согласованы.

В Депае лично заинтересован главный тренер "Барселоны" Рональд Куман.

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